Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Thiam, iki penaltıdan gol atarken, SMS Grup Sarıyer'den Metehan Mert son dakikada bir gol kaydetti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Hakan Ülker, Kadir Akıllı, Çağrı Yıldırım
Sms Grup Sarıyer : Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji (Dk. 87 Fatih Kurucuk), Eşref Korkmazoğlu (Dk. 76 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt, Enver Kulasin (Dk. 76 Dembele), Traore (Dk. 55 Anziani), Regattin (Dk. 87 Batuhan Kör), Camara, Eze
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Cemali Sertel (Dk. 61 Burak Çoban), Erkan Kaş, Fredy (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Ahmed Ildız (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 67 Samudio), Yusuf Erdoğan, Thiam
Goller: Dk. 41 (Penaltıdan) ve Dk. 90+6 (Penaltıdan) Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 90+8 Metehan Mert ( Sms Grup Sarıyer )
Sarı kartlar: Dk. 40 Djilobodji ve Cebrail Karayel, Dk. 63 Kulasin, Dk. 84 Oğuzhan Berber ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 43 Fredy, Dk. 50 Pedrinho (Arca Çorum FK)
