Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Thiam, iki penaltıdan gol atarken, SMS Grup Sarıyer'den Metehan Mert son dakikada bir gol kaydetti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Hakan Ülker, Kadir Akıllı, Çağrı Yıldırım

Sms Grup Sarıyer : Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji (Dk. 87 Fatih Kurucuk), Eşref Korkmazoğlu (Dk. 76 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt, Enver Kulasin (Dk. 76 Dembele), Traore (Dk. 55 Anziani), Regattin (Dk. 87 Batuhan Kör), Camara, Eze

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Cemali Sertel (Dk. 61 Burak Çoban), Erkan Kaş, Fredy (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Ahmed Ildız (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 67 Samudio), Yusuf Erdoğan, Thiam

Goller: Dk. 41 (Penaltıdan) ve Dk. 90+6 (Penaltıdan) Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 90+8 Metehan Mert ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 40 Djilobodji ve Cebrail Karayel, Dk. 63 Kulasin, Dk. 84 Oğuzhan Berber ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 43 Fredy, Dk. 50 Pedrinho (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti