Haberler

Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK, sol kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'dan transfer edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor