Arca Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK, evinde SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Golleri Pedrinho ve Eze (penaltı) kaydetti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyup Özer
Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Ozan Sol), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Eze
Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Metehan Mert, Djiloboji, Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Anziani, Dembele, Urie (Dk. 81 Berkay Aydoğmuş), Babacar (Dk. 43 Regattin)
Goller: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+7 Eze (Penaltıdan) (Arca Çorum FK), Dk. 83 Dembele ( Sms Grup Sarıyer )
Sarı kartlar: Dk. 26 Erkan Kaş, Dk. 64 Pedrinho, Dk. 70 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 72 Atakan Cangöz (Arca Çorum FK), Dk. 45+2 Traore, Dk. 90+6 Regattin ( Sms Grup Sarıyer )
