Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmalarının ardından savunma oyunları, dar alan oyunları ve taktiksel çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyun ile sona erdi.

Antrenmana, Pendikspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Oğuz Gürbulak dışındaki bütün futbolcular katıldı.