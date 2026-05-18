Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig play-off finalinde 24 Mayıs'ta Esenler Erokspor ile karşılaşacak Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenman yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyonun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan