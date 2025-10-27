Haberler

Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kütahyaspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen idmanla oyuncular, maç öncesi formunu yükseltmek için çalışmalara odaklandı.

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalışma yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında dün oynanan Boluspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu, taktik ve koşu çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kütahyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

