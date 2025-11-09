Haberler

Arca Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Yenerek Moral Buldu

Arca Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Yenerek Moral Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, kazandıkları bu maçla takımın durumundan memnun olduğunu, oyun stratejilerinin etkili olduğunu belirtti. Iğdır FK teknik direktörü İbrahim Üzülmez ise takımının kırılganlığını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, sadece 1 maç kazandıklarını söyledi.

Çavuş, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu kaydetti.

Maça önceki karşılaşmalardan farklı bir başlangıç yaptıklarını anlatan Çavuş, "Baskı çeşidimizi değiştirerek, daha çok 9 baskısı kullanarak, çok daha kompakt kaldık. Rakibin Mendes ve Fofana ile çok fazla hızlı hücuma çıkacağını çok iyi biliyorduk. Kompakt kalıp burada sonuçlandırmak istedik." dedi.

Çavuş, sahada oyunun yönünü çok çabuk değiştirerek golü bulduklarını dile getirerek, "İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle baskı çeşidini tekrar değiştirdik. Önde oynayarak rakibi hata yapmaya zorladık. Bu sefer de 9-10 baskısı yaparak, tamamen öne çıktığımız bir oyun oynadık ve hata yapmaya zorlayacaktık. Aslında oyunun genel anlamı da buydu. Ama bunu ikinci devre çok daha iyi yaptık. Tabii ki bununla beraber goller de gelince oyun bizi çok daha keyifli hale getirdi. Tabii ki bu şu anda bir tane maç kazandık. İyi bir takıma karşı oynayıp kazandık. Milli araya giriyoruz. Ondan sonra tekrar iyi hazırlanıp deplasmanda oynayacağımız Bandırma maçına güzel bir şekilde hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

-Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kırılgan bir takım olduklarını vurguladı.

Yenildikleri için üzgün olduklarını bildiren Üzülmez, "Yakaladığımız net pozisyonlar vardı ama üretme, değerlendirme ve sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşayan bir takım olduk son haftalarda. Geçen hafta da aynı şekildeydik. Ondan önceki Boluspor maçında da aynı şekildeydi. Yani üzüntülüyüz tabii ki. İkinci yarıya baktığınız zaman da ortada giden bir maç. Çok fazla baskı da hissetmedik. Çorum'un kazandığı penaltıdan sonra zaten kırılgan bir yapıya kavuştuk. Gol yediğimiz zaman çok kırılgan bir takımımız var. Aslında çok tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olmamıza rağmen yediğimiz gollerden sonra maalesef oyun içerisinde kırılganlık yaşıyoruz. Bunu Bodrum maçında da yaşadık. Bugün de yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.