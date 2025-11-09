Arca Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Yenerek Moral Buldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, sadece 1 maç kazandıklarını söyledi.

Çavuş, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu kaydetti.

Maça önceki karşılaşmalardan farklı bir başlangıç yaptıklarını anlatan Çavuş, "Baskı çeşidimizi değiştirerek, daha çok 9 baskısı kullanarak, çok daha kompakt kaldık. Rakibin Mendes ve Fofana ile çok fazla hızlı hücuma çıkacağını çok iyi biliyorduk. Kompakt kalıp burada sonuçlandırmak istedik." dedi.

Çavuş, sahada oyunun yönünü çok çabuk değiştirerek golü bulduklarını dile getirerek, "İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle baskı çeşidini tekrar değiştirdik. Önde oynayarak rakibi hata yapmaya zorladık. Bu sefer de 9-10 baskısı yaparak, tamamen öne çıktığımız bir oyun oynadık ve hata yapmaya zorlayacaktık. Aslında oyunun genel anlamı da buydu. Ama bunu ikinci devre çok daha iyi yaptık. Tabii ki bununla beraber goller de gelince oyun bizi çok daha keyifli hale getirdi. Tabii ki bu şu anda bir tane maç kazandık. İyi bir takıma karşı oynayıp kazandık. Milli araya giriyoruz. Ondan sonra tekrar iyi hazırlanıp deplasmanda oynayacağımız Bandırma maçına güzel bir şekilde hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

-Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kırılgan bir takım olduklarını vurguladı.

Yenildikleri için üzgün olduklarını bildiren Üzülmez, "Yakaladığımız net pozisyonlar vardı ama üretme, değerlendirme ve sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşayan bir takım olduk son haftalarda. Geçen hafta da aynı şekildeydik. Ondan önceki Boluspor maçında da aynı şekildeydi. Yani üzüntülüyüz tabii ki. İkinci yarıya baktığınız zaman da ortada giden bir maç. Çok fazla baskı da hissetmedik. Çorum'un kazandığı penaltıdan sonra zaten kırılgan bir yapıya kavuştuk. Gol yediğimiz zaman çok kırılgan bir takımımız var. Aslında çok tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olmamıza rağmen yediğimiz gollerden sonra maalesef oyun içerisinde kırılganlık yaşıyoruz. Bunu Bodrum maçında da yaşadık. Bugün de yaşadık." diye konuştu.