Çorum FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
- Kırmızı-siyahlıların yeni transferi Youssoufa Moukoko, ilk antrenmanına çıktı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda, ligin 3. haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, pas, dar alanda oyun ve maçla idmanı tamamladı.
Çorum FK'nin FC Copenhagen takımından transfer ettiği Youssoufa Moukoko da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.