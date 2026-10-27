Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda rondo ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Hazırlıklar yarın devam edecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman ısınma, 5'e 2 rondo, topa sahip olma çalışmaları ile başladı.?Esneklik ve mobilite uygulamalarına yönelik çalışmayla devam eden antrenmanda futbolcular, salonda kuvvete yönelik egzersiz yaptı.

Antrenman geniş alan oyun, oyun temposu ve takım halinde hareket etme çalışması ile sona erdi.

Çorum FK, Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde

İstanbul'da yine aynı manzara! İlçedeki evler artık gölün içinde
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
Süleymancılar'ın liderinin ölümünde doktor konuştu: Alihan Kuriş gibi kişiler...

Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu

Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
8 yaşındaki kız polise gidip annesini şikayet etti! Şiddet ve dilendirme iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakıldı

Minik kız polise gidip annesini şikayet etti! İddialar ağır
Camavinga, Türkiye forması giydi

Türkiye forması giydi! Tanıdınız mı?