Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman ısınma, 5'e 2 rondo, topa sahip olma çalışmaları ile başladı.?Esneklik ve mobilite uygulamalarına yönelik çalışmayla devam eden antrenmanda futbolcular, salonda kuvvete yönelik egzersiz yaptı.

Antrenman geniş alan oyun, oyun temposu ve takım halinde hareket etme çalışması ile sona erdi.

Çorum FK, Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA