Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç, Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Çorum FK, sakat futbolcusu Oğuz Gürbulak'tan yoksun olarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Oğuz Gürbulak'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.
Ligde 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan 5. sıradaki Çorum FK, Erzurumspor FK'yi yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor