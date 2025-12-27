Haberler

Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç, Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Çorum FK, sakat futbolcusu Oğuz Gürbulak'tan yoksun olarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
500

