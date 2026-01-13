Haberler

Çorum FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular, kuvvet antrenmanı ve taktiksel oyun üzerinde yoğunlaştı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında 16 Ocak Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salondaki kuvvet antrenmanının ardından 4'e 1 top kapma, dar alanda taktiksel ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

