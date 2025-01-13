Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Aras Kargo, V.Bank ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Aras Kargo, V.Bank ile Zorlu Maçta Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, V.Bank ile İzmir Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Aras Kargo, galibiyet ararken V.Bank zirveye oynamayı hedefliyor. Maç yarın saat 18.00'de başlayacak.

Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında yarın V.Bank ile İzmir Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 16. hafta mücadelesinde yarın V.Bank ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka öncesinde ev sahibi Aras Kargo 2 galibiyet, 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, V.Bank ise 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. Ligde arka arkaya 4 maç kaybeden İzmir temsilcisi, rakibin mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. V.Bank ise zirveyi ele geçirmek için bu müsabakada hata yapmak istemiyor.

İki takım arasında oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi V.Bank 3-1 kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
img

Galatasaray'a fena salladı
img

Gözaltı kararı sonrası ekipler belediye önünde kuş uçurtmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.