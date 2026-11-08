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Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 yenerek 5. galibiyetini aldı

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Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 yenerek 5. galibiyetini aldı
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Sultanlar Ligi 8'inci haftasında Aras Kargo SK, evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda setler 25-22, 25-22 ve 25-18 sona ererken İzmir temsilcisi 5'inci galibiyetini alırken Başkent temsilcisi 6'ncı yenilgisini yaşadı.

SULTANLAR Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-22 ve 25-18'lik sskorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki 5'inci galibiyetini alırken, Başkent temsilcisi 6'ncı kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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