Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Lila Şengün'ü transfer etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, 24 yaşındaki pasör Lila Şengün ile anlaştı. Kulüp, oyuncuyu 'İzmir'e hoş geldin' sözleriyle karşıladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 24 yaşındaki pasör Lila Şengün'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, " İzmir'e hoş geldin Lila Şengün. 2002 doğumlu başarılı pasör Şengün, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Lila." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir