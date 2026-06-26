Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Dilek Kınık Ekşi'yi kadrosuna kattı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, 31 yaşındaki libero Dilek Kınık Ekşi ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 31 yaşındaki libero Dilek Kınık Ekşi ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu tecrübeli libero Dilek Kınık, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Dilek." ifadeleri kullanıldı.
Dilek Kınık Ekşi, geride kalan sezonu Kuzeyboru'da tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör