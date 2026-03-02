Aras Kargo kupada Fenerbahçe önünde
KADINLAR Kupa Voley Çeyrek Final maçında Aras Kargo yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ebru Kaya, Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında karşılaşmadan galip ayrılan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak. Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo ve Eczacıbaşı-Göztepe müsabakalarının galip gelenleri yarı finalde karşılaşacak. Dörtlü Final 24-25 Mart'ta Ankara'da yapılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı