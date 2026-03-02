Haberler

Aras Kargo kupada Fenerbahçe önünde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KADINLAR Kupa Voley Çeyrek Final maçında Aras Kargo yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek.

KADINLAR Kupa Voley Çeyrek Final maçında Aras Kargo yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ebru Kaya, Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında karşılaşmadan galip ayrılan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak. Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo ve Eczacıbaşı-Göztepe müsabakalarının galip gelenleri yarı finalde karşılaşacak. Dörtlü Final 24-25 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru