Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aras Kargo, İlbank'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ligde bu sezon Aras Kargo 6. galibiyetini elde ederken, İlbank 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar

İlbank: Gorecka, Ceren Karagöl, Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Damla Nur Dündar, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Ezgi Akyıldız)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Hazan Selin Uygur)

Setler: 25-16, 19-25, 20-25, 20-25

Süre: 112 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aras Kargo, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.

Ligde bu sezon Aras Kargo 6'ncı galibiyetini elde ederken, İlbank 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title