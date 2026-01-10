Haberler

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında Aras Kargo, evinde oynadığı maçta Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setler 25-19, 25-17 ve 25-13'lük skorlarla tamamlandı.

SULTANLAR Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında Aras Kargo evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-17 ve 25-13'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aras Kargo, ligde 15'inci maçında 8'inci galibiyetini elde ederken, Bursa temsilcisi 6'ncı yenilgisini aldı.

