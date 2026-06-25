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Aras Kargo, Ceren Nur Domaç'ı Transfer Etti

Aras Kargo, Ceren Nur Domaç'ı Transfer Etti
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Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, dış transferde 3. imzayı Beşiktaş'ın orta oyuncusu Ceren Nur Domaç'a attırdı. Kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştığını duyurdu. Daha önce ABD'li MacKenzie May ve Bengisu Aygün'ü kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, geçen sezonki kadrodan da yedi oyuncuyla yola devam ediyor.

SULTANLAR Ligi ekibi Aras Kargo, dış transferde 3'üncü imzayı Beşiktaş'tan orta oyuncu Ceren Nur Domaç'a (26) attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Ceren" denildi. Ceren kariyerinde Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyesi, Kuzeyboru, PTT Spor, Çukurova Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Aras Kargo, dış transferde daha önce ABD'li smaçör MacKenzie May ve orta oyuncu Bengisu Aygün'le anlaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar geçen sezonki kadrodan Sude Taşbaş, İrem Çor, Ann Kalandadze, Martha Anthouli, Ana Karina Olaya, Defne Başyolcu ve Hazal Selin Uygur ile yola devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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