Aras Kargo filede Suphi Doğancı ile devam

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aras Kargo, yeni sezonda Başantrenör Suphi Doğancı ile yola devam etme kararı aldı.

İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik adamın kalışını, "Başantrenörümüz Suphi Doğancı ile hikayemiz devam ediyor" sözleriyle duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpte 2023-24 sezonundan bu yana görev yapan Doğancı, yeni sezonda Balkan Kupası'nı kazanarak takımını CEV Challenge Kupası'na taşımayı hedefliyor. Öte yandan Aras Kargo'da İdari Manejer Lahira Uzunovic ile yollar ayrılırken, göreve Yekta Esat Doğan getirildi.

