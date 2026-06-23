Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, ABD'li Mackenzie May'i kadrosuna kattı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Mackenzie May ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi sosyal medyadan duyurdu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Mackenzie May ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Mackenzie May yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Mac." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör