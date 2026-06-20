Aras Kargo'dan 4 imza daha
Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo, iç transferde libero Sude Taşbaş, pasör İrem Çor, Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam etme kararı aldı.
SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. İzmir temsilcisinde libero Sude Taşbaş (23), pasör İrem Çor (29), Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam edileceği duyuruldu. Kırmızı-beyazlılar iç transferde daha önce Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya (23), pasör çaprazı Defne Başyolcu (19) ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile nikah tazelemişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı