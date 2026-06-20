Haberler

Aras Kargo'dan 4 imza daha

Aras Kargo'dan 4 imza daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo, iç transferde libero Sude Taşbaş, pasör İrem Çor, Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam etme kararı aldı.

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. İzmir temsilcisinde libero Sude Taşbaş (23), pasör İrem Çor (29), Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam edileceği duyuruldu. Kırmızı-beyazlılar iç transferde daha önce Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya (23), pasör çaprazı Defne Başyolcu (19) ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile nikah tazelemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı

Maç bitti ortalık yıkıldı! Tepkiler öyle böyle değil

Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

Maç bitince dudaklarından 2 kelime döküldü
Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor

"Çok büyük konuşmamak lazım" dedirten görüntü
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!