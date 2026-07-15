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Aras Kargo voleybolda Avrupa'da mücadele edecek

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Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, CEV Challenge Kupası'nda yarışacak. İzmir, kadın voleybolunda 17 yıl aradan sonra Avrupa arenasında temsil edilecek.

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, yeni sezonda Avrupa arenasında boy gösterecek. Geçen sezon ligi 6'ncı sırada tamamlaması nedeniyle ilk etapta Balkan Kupası'nda mücadele edeceği açıklanan Aras Kargo'nun CEV Challenge Kupası'nda yarışmasına karar verildi.

Kırmızı-beyazlılar, en son 2009'da Avrupa kupalarında mücadele eden Karşıyaka'dan sonra kadın voleybolunda İzmir'i 17 yıl aradan sonra Avrupa'da temsil edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'i 17 yılın ardından Avrupa'ya taşıyoruz. CEV Challenge Cup'tayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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