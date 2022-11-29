Araplar çıldırdı! Ronaldo asıl bu teklifi reddederse dünya futbol tarihine geçer

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak konusu olurken, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli yıldıza yaptığı teklifte el yükseltti. Al Nassr'ın Ronaldo'ya yaptığı teklifi 2 yıllığına 300 milyon euroya çıkardığı belirtildi.

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüple karşılıklı olarak yolları ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

AL NASSR EL YÜKSELTTİ

İngiliz devinden ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan Ronaldo'yu Al Nassr yakın markaja aldı. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli yıldıza yaptığı teklifi yükseltti.

300 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Portekiz CNN kanalının aktardığı habere göre Al Nassr, Cristiano Ronaldo'ya olan teklifini 2 yıllığına 300 milyon euro olarak yeniledi. Portekizli yıldızın bu teklife ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.