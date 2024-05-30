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Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım

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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu. O sırada rakibi Aziz Yıldırım hakkında da açıklamalarda bulunan Koç, "Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim. Olabilir mi öyle bir şey? Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!" dedi. Koç'un sözleri kısa sürede viral oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖLMEYE HAZIRDIM"

Yıldırım'a 'FETÖ'cü dediği iddialarına açıklık getiren Koç, "Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim. Olabilir mi öyle bir şey? Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!" dedi.

O ANLAR VİRAL OLDU

Başkanlık adaylıklarını açıkladıktan sonra aralarında zaman zaman gerilimin arttığı ikiliden Ali Koç'un bu konuşması Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Koç'un o anları kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (2)

TheC:

Çevir kazı yanmasın...

4
0
yanıtYanıtla
FA null:

Ali Koç istifa

3
1
yanıtYanıtla
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