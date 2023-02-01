Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Antonio Conte'nin safra kesesi ameliyatla alındı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin safra kesesi ameliyatla alındı. Bir süre dinlenmesi gereken İtalyan hoca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı. İtalyan hoca, 5 Şubat Pazar günü Manchester City ile oynayacakları maçta takımının başında olamayacak.