Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Antonio Conte'nin safra kesesi ameliyatla alındı
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin safra kesesi ameliyatla alındı. Bir süre dinlenmesi gereken İtalyan hoca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı. İtalyan hoca, 5 Şubat Pazar günü Manchester City ile oynayacakları maçta takımının başında olamayacak.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte, safra kesesi ameliyatı geçirdi. İngiliz devinden yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldıran 53 yaşındaki teknik direktörün safra kesesinin, ameliyatla alındığı belirtildi.
"ŞİMDİDEN KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren İtalyan çalıştırıcı ise "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Artık iyileşme zamanı. Sahaya yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"MANCHESTER CITY MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK"
Tottenham, lig ikincisi Manchester City'yi 5 Şubat Pazar günü konuk edecek. Bu maçta, Londra temsilcisinde teknik direktörlük görevini, Conte'nin yardımcısı Cristian Stellini'nin üstlenmesi bekleniyor.