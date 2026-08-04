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Anthony Taylor'dan Yeni Sezon Hakemlik Değerlendirmesi

Anthony Taylor'dan Yeni Sezon Hakemlik Değerlendirmesi
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MHK Elit Hakem Direktörü görevine getirilen eski İngiliz hakem Anthony Taylor, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yeni oyun kurallarıyla ilgili basın mensuplarıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

MHK Elit Hakem Direktörü görevine getirilen eski İngiliz hakem Anthony Taylor, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yeni oyun kurallarıyla ilgili basın mensuplarıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Birkaç hafta önce aktif hakemlik kariyerini sonlandıran eski İngiliz hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu'nda Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamasının ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Taylor, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yeni oyun kuralları, hakemlikte hayata geçirilen teknolojik yenilikler ve oyun yönetiminde dikkat edilecek hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk hakemliğinin gelişimine katkı sunmak amacıyla göreve başladığını ifade eden Taylor, toplantıda yeni sezonda uygulanacak düzenlemelerin hakemler ve futbol kamuoyu açısından önemine değinirken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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