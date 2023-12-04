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Antalyasporlu Yüzücüler Dünya Kupası'nda Başarılı Performans Sergiledi

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Antalyasporlu 6 yüzücü, Açık Su Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek dünya dokuzunculuğunu elde etti.

World Aquatics tarafından milli takımlar düzeyinde düzenlenen Açık Su Dünya Kupası'nın 5. seri müsabakaları 9 ülkeden toplam 140 sporcunun katılımı ile Portekiz'de gerçekleşti. Yüzme Milli Takımı kadrosunda yarışan 6 Antalyasporlu yüzücü dünyanın en önde gelen kulaçlarına karşı başarı ile mücadele etti.

Dünya Kupası, Portekize bağlı Madeira Adaları'nın güneyinde yer alan Funchal kentinde Brezilya, Çekya, Avustralya, Bulgaristan gibi ülkelerin katılımı ile düzenlendi. Yarışlarda boy gösteren Antalyasporlu sporcular Atakan Ercan, Emre Sarp Zeytinoğlu, Mevlüt Efe Güler, Boran Atasoy, Muhammed Eyüp Oya ve Abdülaziz Oruç su sıcaklığının 22 derece olduğu 10 kilometrelik zorlu yarışı tamamlama başarısını gösteren isimler arasında yer aldı.

Kırmızı beyazlıların yüzme takım antrenörü Remzi Kaya Aksuoğlu'nun da görev aldığı Milli Takım 4x1500 metre bayrak yarışı dörtlüsünde yer alan Atakan Ercan ve Emre Sarp Zeytinoğlu bu kategorinin en genç sporcuları olarak katıldıkları yarışta dünya dokuzunculuğunu elde etti. Ercan ve Zeytinoğlu bayrak yarışındaki dokuzunculuğu geçtiğimiz sene yaşanan deprem felaketinden beri çalışmalarını Antalyaspor yüzme takımı ile birlikte sürdüren milli yüzücümüz Tuna Erdoğan ile birlikte kazandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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