Antalyasporlu Doğukan Sinik: Milli takım hayalimi sahadaki performansımla göstermek istiyorum

Milli formayı giymek için çok çalıştığını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Milli forma giyemeyeli uzun zaman oldu. Son olarak Ümit Mili Takım'da kaptanlık yaptım. Yaşımdan dolayı Ümit Milli Takımı yaş olarak bıraktım. Milli forma her Türk gencinin hayali. Tabii ki oyuncu milli takıma çağrılmak ister ama ben bunu sahadaki performansımla göstermek istiyorum. Sahada iyi olursam görülür diye düşünüyorum. Tabii ki çağrılmayı bekliyorum ama bu sözle değil sahadaki performansla alakalı, bunu başarmam lazım. 9 maç kaldı kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayarak kariyerim için de hayırlısı olur" dedi.