Antalyasporlu Ali Emre Gol Kralı oldu - Haberler

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Antalyasporlu Ali Emre Gol Kralı oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyasporlu Ali Emre Gol Kralı oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig Erkekler 2021-2022 sezonu 22 Mayıs Pazar günü oynanan 26. Hafta maçları ile tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig Erkekler 2021-2022 sezonu 22 Mayıs Pazar günü oynanan 26. Hafta maçları ile tamamlandı.

Statü gereği son haftayı bay geçen Antalyaspor hentbol takımı, sezonu 22 maçta topladığı 23 puan ile 7. Sırada tamamlarken 25. Haftada oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından 207 gol ile gol krallığını önde götüren Ali Emre Babacan, son haftayı maç yapmadan geçirmiş olmasına rağmen gol krallığını koruyarak sezonu Ormanspor'lu Ramazan Döne'nin 9 gol önünde bitirdi ve gol kralı oldu.

Süper Lig Erkekler 2021-2022 sezonunda 200 gol barajını geçen tek sporcu olma başarısını da gösteren Antalyaspor'lu Ali Emre, Haziran ayının başında Bursa'da toplanacak A Milli Takım hazırlık kampına katılacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Ali Emre, Hentbol, Spor, Haberler

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