Antalyaspor, Sami Uğurlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'tan boşalan koltuğa getirilen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Rıza Perçin, Mustafa Ergün ile yöneticiler de takip etti.
Antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkati çekerken, teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor