Antalyaspor, Sami Uğurlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde devre arası hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanı Rıza Perçin ve yöneticilerin takip ettiği belirtildi.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde yaptığı yeni yılın ilk antrenmanıyla devre arası hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'tan boşalan koltuğa getirilen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Rıza Perçin, Mustafa Ergün ile yöneticiler de takip etti.

Antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkati çekerken, teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi. - ANTALYA

