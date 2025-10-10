Haberler

Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut Oldu

Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut Oldu
Süper Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirdi. 2 yıllık sözleşme ile Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacak.

SÜPER Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü, Erol Bulut (50) oldu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi. Antalyaspor yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

Antalyaspor'un; son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
