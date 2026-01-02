Haberler

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Antalyaspor, deneyimli teknik direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş Geldin Sami Uğurlu! Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.'' denildi.

  • Antalyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.
  • Sami Uğurlu daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa'yı iki kez ve Corendon Alanyaspor'u bir kez çalıştırdı.
  • Antalyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 4 galibiyet alarak 15 puanla 15. sırada yer aldı.

Erol Bulut ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un ligin ikinci yarısındaki yeni teknik direktörü belli oldu.

ANTALYASPOR'DA SAMİ UĞURLU DÖNEMİ

Antalyaspor, deneyimli teknik direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş Geldin Sami Uğurlu! Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

47 yaşındaki deneyimli teknik adam Sami Uğurlu daha önce Süper Lig'de iki kez Kasımpaşa'yı, bir kez de Corendon Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 4 galibiyet alabilen Antalyaspor, topladığı 15 puanla 15. sırada yer aldı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor