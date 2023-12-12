Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısını kınadı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırıyı kınadı. Şahin, Türk futbolunun daha da kalkınması ve dünya ile rekabet etmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırıya Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'den de kınama mesajı geldi..

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçının ardından müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırıyı Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de kınadı. Şahin, "Üzgünüm, çok üzgünüm. Çocuklar, ekran başında maçları izleyip, futbolcu olma hayalleri kuruyor. Anneler, babalar, gece-gündüz demeden çabalıyor, çocuklarının hayallerine ortak oluyor. Teknik ekipler, oyuncular, kulüp çalışanları gecelerini gündüzlerine katıyor. Taraftarlar belki de biriktirdikleri kaynaklarla tribünleri dolduruyor, deplasmanlara geliyor. Herkes gönül verdiği renkler başarılı olsun istiyor. Hepimiz Türk futbolu daha da kalkınsın, dünyada tüm rakipleriyle kıyasıya mücadele etsin diye çabalıyoruz. Burası dünyanın en güzel ülkesi. Bu ülkenin insanları dünyanın en misafirperver insanları. Hepimiz bu ülkede, bu toprakların "hak ettiği" gibi yaşamak zorundayız. Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kalbimin en derininden kınıyor, kendisine geçmiş olsun diyorum. Bu olayda bir futbol adamı olarak sonuna kadar kendisinin yanında olduğumun bilinmesini isterim" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Ankaragücü Nuri Şahin Faruk Koca Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title