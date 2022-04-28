Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Doğukan Sinik ve Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov, Antalya'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Nuri Şahin'in dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'yla ilgili sözleri dikkat çekti.

Nuri Şahin-Cristiano Ronaldo

"RONALDO BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Bir öğrencinin "Ronaldo ya da Messi ile bir anınız var mı?" sorusuna Nuri Şahin, "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da dünya kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmasını istedim. Tanıştım ve bana bir forma hediye etmişti. 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi. Real Madrid'de büyük bir sakatlık geçirmiştim. Ronaldo yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Tarihin en büyük futbolcusu, Ronaldo benim için çok değerli. İnsanlık bakımından da öyle" ifadelerini kullandı.

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