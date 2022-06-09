Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı - Haberler

Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı FT Antalyaspor, Göztepe'den ayrılan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu transfer etti. FT Antalyaspor, Göztepe'den ayrılan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu transfer etti. FT Antalyaspor, Göztepe ile yollarını ayıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten "Hoş Geldin Soner Aydoğdu" mesajıyla paylaşılan açıklamada, "Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Daha önce İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'de geçen sezon 35 maça çıkan Soner Aydoğdu, 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Soner Aydoğdu Antalyaspor Spor Haberler

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