Antalyaspor, Nikola Storm ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçika'nın KV Mechelen takımından Nikola Storm'u kadrosuna kattı. Futbolcunun kulübe hoş geldin mesajı ile karşılandığı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçika'nın KV Mechelen takımından Nikola Storm ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından, Nikola Storm'un kırmızı-beyazlı kadroya dahil edildiği paylaşıldı.
Paylaşımda, "Antalyasporumuz, Belçika'nın KV Mechelen takımından Nikola Storm ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Spor