Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler

Antalyaspor Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Kocaelispor maçı için hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde tamamladı. Maç, yarın saat 21.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Kocaelispor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması yaptı.

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Maçı, hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
img

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
img

Bütün ülkeyi kendine düşman etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı

Formayı bırakmaya niyeti yok! Attığı 2 golle maça damga vurdu
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ocak Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ocak Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamaları!! Osimhen yeğeni kim, Osimhen yeğeni Galatasaray'da mı oynuyor? Tarotta 6. kart ne anlama gelir? İzmir otobüsler çalışmıyor mu 7 Ocak Salı? Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)? Tarotta 5. kart ne anlama gelir? Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.