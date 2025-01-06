Antalyaspor Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Kocaelispor maçı için hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde tamamladı. Maç, yarın saat 21.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Kocaelispor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Onvo Antalyaspor-Kocaelispor mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
Maçı, hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor