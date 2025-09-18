Haberler

Antalyaspor-Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

Antalyaspor-Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Adem Çelebi, 4. hakem ise Mehmet Ali Özer olacak.

Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Cumartesi günü Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ankara Bölgesi üst klasman hakemine bu maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adem Çelebi yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Mehmet Ali Özer görev üstlenecek.

Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un Başakşehir ile oynadığı ve 1-1 biten maçı yönetmişti. Sağlam ayrıca, geçen hafta oynanan Kayserispor-Göztepe maçının da VAR hakemiydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.