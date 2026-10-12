Antalyaspor-Kayserispor maçını Bursa Bölgesi Hakemi Birkan Altındaş yönetecek

Antalyaspor-Kayserispor maçını Bursa Bölgesi Hakemi Birkan Altındaş yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig'in 10. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Bursa Bölgesi Hakemi Birkan Altındaş yönetecek. Altındaş'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe, dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir yapacak.
TFF 1. Lig'in 10. Haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelede hakem Birkan Altındaş düdük çalacak.
Kayserispor 1. Lig'in 10. Haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Bursa Bölgesi Hakemi Birkan Altındaş yönetecek. Altındaş'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
Hakem Birkan Altındaş bu sezon 3 kez 1. Ligde düdük çalacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı