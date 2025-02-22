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Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi
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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet arayışına son verdi. Yardımcı Antrenör Halil Cihan Ünal, takımın performansını değerlendirirken, oyuncu Erdal'ın acısını paylaştıklarını söyledi.

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Kasımpaşa maçının ardından, "Kasımpaşa maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk ve bunu başardık. İlk yarıyı 2-0 kapattık ama skoru 3-0 ya da 4-0'a getirmek içten bile değildi. Bugün sadece galibiyet için değil, takım arkadaşımız Erdal'ın acısını paylaşmak için de sahadaydık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Antalyaspor'un başında cezası nedeniyle yer alamayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yerine basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yardımcı Antrenör Halil Cihan Ünal, takımın performansını değerlendirdi.

Maça güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Ünal, "13 haftamız vardı, 39 puan vardı ve Kasımpaşa maçıyla buna başlamak istiyorduk. İyi bir başlangıç yaptık. Antalyaspor'a geldiğimizden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Son iki haftada Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Bu maçta ise pozisyonları değerlendirme bakımından daha başarılıydık" ifadelerini kullandı.

"Kontrolü elden bırakmadık"

İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Ünal, "İlk yarıyı 2-0 kapattık ama skoru 3-0 ya da 4-0'a getirmek içten bile değildi. Bazı pozisyonlarda eksik kaldık. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın çift santrfora dönmesiyle oyunun temposu arttı. Biz de buna karşı hamlelerimizi yaptık. Zaman zaman oyun kaosa sürüklense de genel anlamda kontrolü elden bırakmadık" dedi.

Takımın birlikteliğine vurgu yapan Ünal, futbolcu Erdal'ın yaşadığı kaybı da hatırlatarak, "Erdal arkadaşımız 2-3 gün önce babasını kaybetti. Takımla beraber olmak için oynamak istedi ama hocamız buna izin vermedi. Ailesinin yanında olması gerektiğini söyledi. Takım bugün sahaya Erdal için de çıktı. Gerçekten çok güzel bir aile ortamı oluşturduk" şeklinde konuştu.

Takımın hücum performansını da değerlendiren Ünal, "Geçiş oyunlarında sonuçlandırmada daha başarılı olabilirdik. Daha farklı bir skorla da maçı tamamlayabilirdik. Samudio son haftalarda pozisyonları değerlendiremiyordu ama bu hafta şeytanın bacağını kırdı. Gaich'in de bunu başaracağına inanıyoruz. Oyuncularımızdan maksimum verimi almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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