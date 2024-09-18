Antalyaspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sürdürüyor.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde antrenman yaptı.
Oyuncular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.