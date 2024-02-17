Antalyaspor İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Adam Buksa'nın attığı gollerle öne geçen Antalyaspor, Emrehan Gedikli ve Jackson'un golleriyle beraberliği sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Safuri'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.
60. dakikada Ali Yaşar'ın sol kanattan ceza sahası içine kestiği yerden ortayı müsait pozisyondaki Emrehan Gedikli auta attı.
75. dakikada Mamadou'nun derin pasında ceza alanı içinde savunmayı çalımladıktan sonra vuruşunu yapan Emrehan Gedikli'nin şutu ağlarla buluştu.
90+6. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı, İstanbulsporlu Özcan Şahan'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Jackson, topu ağlara gönderdi. 2-2
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Ufuk Akyol dk. 63), Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Erdal Rakip dk. 75), Safuri (Erdoğan Yeşilyurt dk. 63), Bytyqi (Milosevic dk. 83), Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz Larsson, Ömer Toprak, Yiğit Üstün, Naldo, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Eslem Öztürk dk.67), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly (Tunahan Şamdanlı dk. 88), Ali Yaşar, Vefa Temel (Emrehan Gedikli dk. 46), Vorobjovas, Jackson, Mamadou(Özcan Şahan dk.80), Emir Kaan Gültekin (Eren Arda Şan dk. 88)
Yedekler: Mücahit Serbest, Enver Azmi Sarıalioğlu, Bartu Kırtaş, İzzet Topatar, Traore
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Adam Buksa (dk. 14 ve 16) (Antalyaspor), Emrehan Gedikli (dk. 75), Jackson (dk. 90+9) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Simon Deli, Coly (İstanbulspor), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Antalyaspor) - ANTALYA