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Antalyaspor, hazırlık maçında Al-Khor'a 2-1 yenildi

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Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık maçında Katar 2. Lig takımlarından Al-Khor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Antalyaspor'un golünü Moussa Djenepo attı.

Süper Lig ekiplerinden Antalya spor, hazırlık maçında Katar 2. Lig takımlarından Al-Khor'a 2-1 yenildi.

Akdeniz ekibi, yeni sezon çalışmaları için geldiği Burdur kampının son gününde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda Al-Khor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Alex de Souza yönetimindeki kırmızı-beyazlıların ilk 11'inde Ataberk Dadakdeniz, Burak İngenç, Erkan Eyibil, Osman Özmert, Efecan Gülerce, Arda Akkaş, Emir Gürlek, Mert Yılmaz, Civan Türkay, Mehmet İlhan ve Yannick Nkurunziza yer aldı.

Al-Khor, 12. dakikada Yohan Boli'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar, Yohan Boli'nin 46. dakikadaki ikinci golüyle 2-0 geriye düştü. Antalya spor, 66. dakikada Moussa Djenepo'un golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Katar temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

"Yarışmacı bir takım kurmayı hedefliyoruz"

Antalya spor Teknik Direktörü Alex de Souza, maçın ardından basın mensuplarına, Burdur'da çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Buradaki spor kompleksinin iyi bir yapısı olduğunu belirten Alex, "Biz de en iyi şekilde çalıştık. Şimdi ikinci etapta Erzurum'da devam edeceğiz." dedi.

Alex de Souza, futbolda gol atan tarafın kazandığını vurgulayarak, bunu yapmaya ve en iyi futbolu oynamaya çalışacaklarını ifade etti.

Burdur kampını çok iyi bitirdiklerini vurgulayan Alex, "Erzurum'da çalışmaya devam edeceğiz. Burada iki maç oynadık, Erzurum'da da hazırlık maçlarımız olacak. Kulübün altyapısının her zaman kulübe yardım ettiği olmuştur. Genç oyuncular bize her zaman yardımcı oluyor. Yarışmacı bir takım kurmayı hedefliyoruz ve bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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