Antalyaspor, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu

Antalyaspor, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'ye 2-1 yenildi. Maçın gollerini Veysel Sarı (dk. 40) Antalyaspor için, Taha Altıkardeş (dk. 48) ve Juan (dk. 52) ise Göztepe için attı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48 dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında Taha Altıkardeş'in kafa vuruşuyla top ağlara gitti. 1-1

52. dakikada Göztepe, sol kanattan Cherni'nin ceza sahasına ortasında Juan, penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal (Van de Streek dk. 86), Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri (Lautaro Giannetti dk. 56), Abdulkadir Ömür (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 56), Jesper Ceesay, Nikola Storm (Dario Saric dk. 71), Yohan Boli, Veysel Sarı

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk,, Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Ege İzmirli,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk 90+3), Taha Altıkardeş, Heliton, Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 75), Amin Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90+3), Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis (Ahmet Ildız dk. 90+2), Janderson, Juan (Allan Godoi dk. 89)

Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Rhaldney, Teixeira, Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor), Taha Altıkardeş (dk. 48), Juan(dk. 52) (Göztepe)

Sarı kartlar: Heliton, Janderson(Göztepe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
