Antalyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarına yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde antrenmanlarla devam ediyor. Antremanlar ısınma, pas, savunma ve hücum çalışmalarını içeriyor.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Takım, idmanda ısınma, pas, savunma ve hücum çalışması yaptı.
Antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Spor