Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Hesap.com Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlarda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde taktiksel oyunlar üzerinde çalışılıyor.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel oyunla sona erdi.
Akdeniz temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor