Hesap.Com Antalyaspor, İkas Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Antalyaspor'da golleri Van de Streek, Nikola Storm ve Samuel Ballet kaydetti.

Antalyaspor'un gollerini 63. dakikada Van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 83. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

İstanbul ekibinde ise Bedirhan Özyurt, 50. dakikada ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı karttan oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ardından Hesap.com Antalyaspor 28 puana yükselirken, ikas Eyüpspor 22 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
