Antalyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman, pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla yapıldı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Antalyaspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor