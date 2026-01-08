Haberler

Antalyaspor'dan, Kapaklı'daki öğrencilere hediye

Antalyaspor yönetimi, Tekirdağ'daki İbni Sina İlkokulu öğrencilerine kış aylarında kullanabilecekleri polar ve atkı gönderdi. Okul müdürü, hediyeler için teşekkür ederek Antalyaspor'a başarılar diledi.

Antalyaspor yönetimi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan İbni Sina İlkokulu öğrencilerine polar ve atkı hediye etti.

İlkokul öğrencilerine gönderilen hediyeler için Antalyaspor yönetimine teşekkür eden Kapaklı İbni Sina İlkokulu Müdürü Alpay Arı, "2026 yılının ilk ayında Kapaklı ilçemiz İbni Sina İlkokulu'ndan tüm Antalya'ya sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çocuklarımız için bu soğuk kış günlerinde bedenlerini hatta daha önemlisi minicik kalplerini ısıtacak bu güzel hediyeler için buradan bin kilometrelerce ötedeki dostlarımız, arkadaşlarımız ve abilerimize teşekkür ediyoruz. Antalyaspor'a başarılar diliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
